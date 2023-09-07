Возгорание в административном здании в Брянске, возникшее после падения дрона, ликвидировано

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации возгорания в административном здании в Брянске, возникшем после подавления атаки украинского БПЛА.

"Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время горение ликвидировано", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, к тушению пожара привлекались 12 единиц техники и более 40 спасателей.