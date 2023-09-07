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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Богомаз сообщил о поражении украинского беспилотника в Брянской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пресечении на территории регион попытки атаки украинского БПЛА самолетного типа.

"Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскиму району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нейтрализации двух украинских дронов над Брянском.

Александр Богомаз Брянск
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