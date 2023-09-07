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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации двух украинских дронов над Брянском

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в четверг вечером над Брянском перехвачены два украинских беспилотника, один из них уничтожен в воздухе.

"Вечером 7 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе", - заявило министерство.

Перед этим губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дрона на промышленный объект в Брянске. "В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет", - сообщил губернатор в телеграм-канале.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщало нейтрализации трех украинских беспилотников на Брянщине - около 6:30, 07:30 и 17:30 по московскому времени.

Брянск Минобороны
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