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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Российские военные перехватили три украинских беспилотника над Брянском

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны России заявили, что три украинских беспилотника перехватили над Брянском.

"Дежурными средствами ПВО над Брянском были перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам российских военных, эта попытка атаковать объекты беспилотниками самолетного типа была пресечена в пятницу около 17:30 мск.

Брянск Минобороны
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