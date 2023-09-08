Российские военные перехватили три украинских беспилотника над Брянском

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны России заявили, что три украинских беспилотника перехватили над Брянском.

"Дежурными средствами ПВО над Брянском были перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам российских военных, эта попытка атаковать объекты беспилотниками самолетного типа была пресечена в пятницу около 17:30 мск.