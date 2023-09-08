Железнодорожный вокзал поврежден после падения дрона в Брянске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых беспилотниках на территории региона.

"Пресечены очередные атаки украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО министерства обороны РФ сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Еще один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском. Пострадавших нет. В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте.