Минобороны РФ сообщило об ударах по военной инфраструктуре Украины

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные с 2 по 9 сентября нанесли шесть ударов высокоточным оружием, беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В период со 2-го по 9-е сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов из так называемого "Русского добровольческого корпуса", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, в результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения украинских группировок войск, действующих на херсонском и запорожском направлениях.