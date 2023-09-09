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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Минобороны РФ сообщило об ударах по военной инфраструктуре Украины

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные с 2 по 9 сентября нанесли шесть ударов высокоточным оружием, беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В период со 2-го по 9-е сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов из так называемого "Русского добровольческого корпуса", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, в результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения украинских группировок войск, действующих на херсонском и запорожском направлениях.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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