Военные РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ при попытке атаки на Крымский мост

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение недели уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост.

"Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Самолетами Морской авиации в акватории Черного моря западнее полуострова Крым были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, общей численностью до 50-ти украинских военнослужащих", - сказал он.