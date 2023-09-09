Легковой автомобиль врезался в многоэтажку в Иванове, четверо погибли

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с многоэтажным домом в Иванове, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло в субботу вечером на улице Куконковых. Водитель Chery Tiggo не справился с управлением, автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в пятиэтажный дом.

Четыре человека, находившиеся в салоне машины, погибли на месте. Еще один госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.