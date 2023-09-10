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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Иностранные ресурсы за 2 года получили более 21 млрд руб. штрафов за неудаление контента

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные IT-площадки за последние два года были оштрафованы на общую сумму свыше 21 млрд рублей за неудаление противоправного контента, в частности, "дестабилизирующей информации", сообщил начальник управления Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"Иностранные IT-площадки многократно привлекались к административной ответственности, и только за два последних года общая сумма наложенных штрафов - более 21 млрд рублей", - сказал в информцентре ЦИК Зайцев, возглавляющий управление контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора.

Он напомнил, что за неудаление противоправного контента предусмотрены крупные штрафы, в том числе оборотные - до 20 процентов от годовой выручки компании.

По его словам, ведомство "оперативно реагирует на попытки манипуляции выборным процессом".

"В целях пресечения подобных инициатив осуществлялась блокировка, а также взаимодействие с владельцами как иностранных, так российских интернет-площадок и сервисов с целью удаления дестабилизирующей информации", - сказал Зайцев.

Роскомнадзор Евгений Зайцев РКН
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