Иностранные ресурсы за 2 года получили более 21 млрд руб. штрафов за неудаление контента

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные IT-площадки за последние два года были оштрафованы на общую сумму свыше 21 млрд рублей за неудаление противоправного контента, в частности, "дестабилизирующей информации", сообщил начальник управления Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"Иностранные IT-площадки многократно привлекались к административной ответственности, и только за два последних года общая сумма наложенных штрафов - более 21 млрд рублей", - сказал в информцентре ЦИК Зайцев, возглавляющий управление контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора.

Он напомнил, что за неудаление противоправного контента предусмотрены крупные штрафы, в том числе оборотные - до 20 процентов от годовой выручки компании.

По его словам, ведомство "оперативно реагирует на попытки манипуляции выборным процессом".

"В целях пресечения подобных инициатив осуществлялась блокировка, а также взаимодействие с владельцами как иностранных, так российских интернет-площадок и сервисов с целью удаления дестабилизирующей информации", - сказал Зайцев.