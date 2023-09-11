Минстрою предложили включить дачи в субсидированную застройку ИЖС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Включение дачных участков в субсидированную застройку ИЖС нужно просчитать, заявил на сессии ВЭФ замглавы России Никита Стасишин.

"Давайте мы посмотрим, нам надо посчитать. Идея здравая", - ответил он на вопрос о возможном участии садовых товариществ в программе субсидирования ИЖС.

Сейчас субсидируется только застройка ИЖС. По закону, индивидуальные дома можно строит и на садовых участках, но в программу субсидирования они не включены.

"Сегодня вид разрешенного использования ИЖС - тогда банк дает кредит, тогда эскроу, тогда наша программа ипотечная льготная. А при дачной амнистии ВРИ другой, он не подпадает ни под одну программу", - напомнил Стасишин.

Ранее Минстрой сообщал, что разработал перечень законопроектов, которые позволят распространить счета эскроу на подряд для покупки гражданами домокомплектов у производителей.

"Важная задача - обеспечить гарантированный спрос на домокомплекты со стороны граждан, это можно будет сделать после принятия тех изменений, которые нами подготовлены. Они все согласованы, мы в установленном порядке вносим их в правительство", - отмечал Стасишин.

В августе вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что законопроект, позволяющий использовать счета эскроу для покупки гражданами дома или домокомплекта, может быть принят в конце 2023 - начале 2024 года.