Фигурантов дела о пожаре на "Невской мануфактуре" оставили под стражей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение суда первой инстанции о заключении под стражу гендиректора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг.

Суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов на постановления Невского районного суда. Защита просила отменить решение суда первой инстанции и изменить меру пресечения на домашний арест, запрет определенных действий или иную более мягкую меру.

Суд апелляционной инстанции постановления Невского районного суда оставил без изменения, жалобы без удовлетворения. Макеев и Михневич остаются под стражей до 11 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Невский районный суд Петербурга 14 апреля заключил под стражу Михневича на два месяца по делу об оказании небезопасных услуг, возбужденному после крупного пожара, на такой же срок арестовал Макеева.

Пожар на "Невской мануфактуре"

Макеев и Михневич были задержаны 13 апреля по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) после пожара в здании АО на Октябрьской набережной Петербурга.

По данным следствия, фигуранты, являясь собственниками комплекса нежилых помещений бизнес-центра, знали о выявленных инспекторами МЧС нарушениях требований пожарной безопасности, из-за которых эксплуатировать здание нельзя, но проигнорировали это, сдавая площади в аренду.

Из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" следует, что месяцем ранее сотрудники МЧС проводили в бизнес-центре "Невская мануфактура" несколько внеплановых проверок противопожарной безопасности, в ходе которых были выявлены почти два десятка нарушений. Помещения не были оборудованы системой автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, системой дымоудаления, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В связи с пожаром также было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его материалы переданы в центральный аппарат СК РФ.

Возгорание в производственно-складском помещении, принадлежащем АО "Невская мануфактура", произошло 12 апреля. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое.