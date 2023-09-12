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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Севший в поле самолет "Уральских авиалиний" застрахован в "АльфаСтраховании"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Airbus A320 "Уральских авиалиний", который совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области, и ответственность авиакомпании застрахованы в СК "АльфаСтрахование", сообщает пресс-служба страховщика.

"Обстоятельства происшествия и размер ущерба выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее пассажирам рейса перевозчик пообещал страховую выплату по 100 тысяч рублей на каждого.

Самолет, летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал. Данные о количестве людей на борту неоднократно менялись, но там находилось более 160 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пассажирам предлагали довезти их до Новосибирска или Омска, по желанию.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома. Однако в СК приоритетной версией назвали нехватку топлива.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК).

Аварийная посадка самолета в Новосибирской области

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АльфаСтрахование Airbus Уральские авиалинии Новосибирская область
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