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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Рослесхоз призвал отказаться от долгосрочного резервирования лесов под инвестпроекты

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Необходимо отказаться от резервирования лесных участков на длительный срок при реализации инвестпроектов, заявил на форуме "Леса России" глава Рослесхоза Иван Советников.

"Есть инвестпроекты, где первая аренда планируется на 2030-е годы. Это, конечно, не дело. Конечно, так резервировать леса на годы вперед просто нереально. Рослесхоз просто не будет пропускать такого рода инвестпроекты", - предостерег он.

Он напомнил, что дополнительные доходы государства от лесной промышленности являются условием получения регионами дополнительного финансирования ЛПК. "Здесь у нас есть большие возможности по вовлечению новых лесов в аренду, причем не только для заготовки древесины. У нас есть рекреация, у нас есть многие другие виды лесопользования", - отметил глава ведомства.

Советников сообщил, что финансирование отрасли на 2024 год будет сохранено на уровне 2023 года.

"Мы добились того, что размер субвенций на следующий год остался в прошлом (прошлогоднем - ИФ) объеме - это 43,3 млрд рублей всего, из них 14,2 млрд рублей - на лесные пожары", - сказал он.

При этом объем средств, выделяемый на борьбу с лесными пожарами, и лесоустройство на 2024-2026 годы может быть увеличен, о чем достигнута предварительная договорённость с Минфином РФ, добавил он.

Иван Советников Минфин Рослесхоз
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