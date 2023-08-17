Принят приказ о возможности перевода платных студентов-участников СВО на бюджет

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Минобрнауки России утвердило приказ, который предоставит возможность участникам специальной военной операции (СВО) и их детям переходить с платного обучения на бюджетное в колледжах и вузах.

Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном портале правовых актов в четверг.

Там отмечается, что эти изменения вносятся "в порядок перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное".

Предлагается добавить в этот перечень "детей лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области".

В документе поясняется, что перейти с платного обучения на бесплатное могут участники СВО, которые не имеют академических задолженностей, двух дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

Приказ действует до 31 августа 2024 года.

Как сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, для тех участников СВО, которые уже учатся на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году. "С этой целью правительство наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в образовательных организациях высшего образования", - поясняла вице-премьер.