Участники СВО смогут учиться в вузах и колледжах бесплатно

Это будет возможно за счет перераспределения вакантных бюджетных мест между разными факультетами или специальностями

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Студенты колледжей и вузов, участвовавшие в специальной военной операции, получат возможность перевестись на бесплатную форму обучения, даже несмотря на отсутствие вакантных мест, решили в правительстве.

Об этом говорится в подписанном постановлении о перераспределении вакантных мест для студентов-участников СВО, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете", - объяснили в пресс-службе.

Перераспределение мест будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной) на соответствующем курсе, уточнили в пресс-службе.

"Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специальным коллегиальным органом, созданным в колледже или вузе. Основанием для перевода будет служить заявление учащегося" - отметили в пресс-службе.