Путин увидел перспективы военно-технического сотрудничества с КНДР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В области военно-технического сотрудничества у России и КНДР есть перспективы, заявил в эфире телеканала "Россия-1" президент Владимир Путин после переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы", - сказал Путин.

Он добавил что Россия самодостаточная страна, но в рамках действующих правил и добавил: "у нас есть возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их".

Переговоры он назвал продуктивными: "Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям".

Перед встречей Путин сказал журналистам: "Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Они и космос пытаются развивать. У нас компетенции хорошие. Покажем наш новый космодром" (цитата по "Первому каналу").

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после переговоров сказал телеканалу "России 1": "Северокорейцы серьезно заинтересованы в том, чтобы реанимировать наше сотрудничество".

"Мы серьезно притормозились в связи с ковидными ограничениями, которые действовали в КНДР. Сейчас эти ограничения постепенно снимаются", - добавил он.

Путин и Ким Чен Ын провели четырехчасовую встречу на космодроме Восточный. Они общались в ходе осмотра космодрома, потом провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Последним пунктом переговоров стал официальный прием в честь северокорейского гостя.