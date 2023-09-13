Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Путин увидел перспективы военно-технического сотрудничества с КНДР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В области военно-технического сотрудничества у России и КНДР есть перспективы, заявил в эфире телеканала "Россия-1" президент Владимир Путин после переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В РоссииКим Чен Ын посетит Комсомольск-на-Амуре и ВладивостокЧитать подробнее

"Есть же определенные ограничения, Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы", - сказал Путин.

Он добавил что Россия самодостаточная страна, но в рамках действующих правил и добавил: "у нас есть возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их".

Переговоры он назвал продуктивными: "Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям".

Перед встречей Путин сказал журналистам: "Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Они и космос пытаются развивать. У нас компетенции хорошие. Покажем наш новый космодром" (цитата по "Первому каналу").

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после переговоров сказал телеканалу "России 1": "Северокорейцы серьезно заинтересованы в том, чтобы реанимировать наше сотрудничество".

"Мы серьезно притормозились в связи с ковидными ограничениями, которые действовали в КНДР. Сейчас эти ограничения постепенно снимаются", - добавил он.

Путин и Ким Чен Ын провели четырехчасовую встречу на космодроме Восточный. Они общались в ходе осмотра космодрома, потом провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Последним пунктом переговоров стал официальный прием в честь северокорейского гостя.

Владимир Путин Восточный Дмитрий Песков КНДР Ким Чен Ын
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VEON согласовал с покупателем "Вымпелкома" уточнения условий сделки

VEON согласовал с покупателем "Вымпелкома" уточнения условий сделки

Минобороны РФ обещало восстановить 2 поврежденных ракетами корабля в Севастополе

Песков анонсировал развитие отношений с КНДР по всем направлениям

Ким Чен Ын посетит Комсомольск-на-Амуре и Владивосток

Ким Чен Ын посетит Комсомольск-на-Амуре и Владивосток

Генпрокуратура отказалась от требований о взыскании активов HeidelbergCement в РФ

Генпрокуратура отказалась от требований о взыскании активов HeidelbergCement в РФ

Пожар на судоремонтном заводе в Севастополе после ракетной атаки потушен

Переговоры лидеров РФ и КНДР завершились

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 13:00

"Мосбиржа" возобновит торги на срочном рынке в 13:00

Путин отметил дружественную атмосферу, в которой проходит визит лидера КНДР

Путин отметил дружественную атмосферу, в которой проходит визит лидера КНДР

Движение по Крымскому мосту вновь остановлено

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });