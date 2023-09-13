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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Путин и Ким не обсуждали отправку военных из КНДР на границу с Украиной

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о "размещении северокорейских солдат" на границе с Украиной никак не обсуждался на российско-северокорейских переговорах на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал телеканалу "Россия-1" информацию о якобы имеющихся планах размещения "чуть ли не ста тысяч" северокорейских солдат на границе с Украиной. Его спросили, касались ли стороны хоть как-то этого вопроса.

"Нет, никак (этого - ИФ) не касались. Речь шла о развитии двусторонних отношений", - ответил Песков.

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу на космодроме Восточный.

Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын Украина
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