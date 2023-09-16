Горняков эвакуируют из нескольких шахт в Кузбассе из-за проблем с электричеством
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Горняков сразу нескольких шахт эвакуируют в Кузбассе из-за замыкания на подстанции, сообщили "Интерфаксу" в субботу в экстренных службах.
"Из-за короткого замыкания на электроподстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах "Заречная", "Кирова", "Костромовская", "Участок Октябрьская", "Коммомолец", - сказали в службах.
Проводится эвакуация горняков.
Информации о пострадавших пока нет.