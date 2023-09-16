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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Горняков эвакуируют из нескольких шахт в Кузбассе из-за проблем с электричеством

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Горняков сразу нескольких шахт эвакуируют в Кузбассе из-за замыкания на подстанции, сообщили "Интерфаксу" в субботу в экстренных службах.

"Из-за короткого замыкания на электроподстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах "Заречная", "Кирова", "Костромовская", "Участок Октябрьская", "Коммомолец", - сказали в службах.

Проводится эвакуация горняков.

Информации о пострадавших пока нет.

Кузбасс
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