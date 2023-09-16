Остановка вентиляторов произошла на шахтах Кузбасса

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сигнал об остановке работы вентиляторов главного проветривания на шахтах Кузбасса поступил в МЧС, сообщили "Интерфаксу" в субботу в экстренных службах.

В региональном МЧС агентству рассказали об эвакуации.

"Люди эвакуируются самостоятельно. ВГСЧ работают только на шахте "Костромовская" в Ленинске-Кузнецком. На месте два отделения горноспасателей. Другие шахты помощи не запрашивали. Сами эвакуируют шахтеров", - говорится в сообщении.

В "СУЭК-Кузбассе" "Интерфаксу" сообщили, что горняки на шахтах эвакуируются самостоятельно.

"В связи с аварией на трансформаторной подстанции "Заречная" Беловского муниципального округа произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах имени С.М. Кирова и "Комсомолец". Задействован ПЛА, работники в соответствии с инструкцией выходят на поверхность, пострадавших нет" - сказал представитель компании.

Ранее в субботу в экстренных службах "Интерфаксу" сообщали об эвакуации горняков в связи с тем, что "из-за короткого замыкания на электроподстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах "Заречная", "Кирова", "Костромовская", "Участок Октябрьская", "Комсомолец".