Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Глава Севастополя сообщил о применении флотом аэрозольной маскировки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Военные задействовали табельные средства аэрозольной маскировки в Севастополе в воскресенье вечером, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота - используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно, никаких повреждений инфраструктуры, о которых написал ряд телеграм-каналов, нет.

Михаил Развожаев Севастополь Крым Черноморский флот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские военные сбили еще один украинский беспилотник в Крыму

Минобороны РФ сообщило об украинском БПЛА, сбитом в Белгородской области

Российские военные сбили два украинских дрона в Крыму

Что произошло за день: воскресенье, 17 сентября

Остановлено движение по Крымскому мосту

Остановлено движение по Крымскому мосту

Лидер КНДР завершил визит в Россию

Лидер КНДР завершил визит в Россию

Российские военные перехватили украинский дрон в Воронежской области

Беспилотник упал в Тульской области

Хинштейн заявил, что блокировки YouTube не будет без адекватной замены

Хинштейн заявил, что блокировки YouTube не будет без адекватной замены

Научный руководитель Института астрономии РАН: космический мусор становится все более опасным

Научный руководитель Института астрономии РАН: космический мусор становится все более опасным
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });