Глава Севастополя сообщил о применении флотом аэрозольной маскировки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Военные задействовали табельные средства аэрозольной маскировки в Севастополе в воскресенье вечером, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота - используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно, никаких повреждений инфраструктуры, о которых написал ряд телеграм-каналов, нет.