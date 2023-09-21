Рубль начал слабеть к доллару и юаню после спокойного старта на фоне преобладающего негатива

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань укрепляются после относительно нейтрального старта торгов на Московской бирже в четверг, рубль перешел к ослаблению под влиянием преобладающих негативных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,33 руб./$1 (+17,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 28,97 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,1 коп. - до 13,16 рубля.

Через несколько минут от начала торгов доллар и юань начали расти. На 11-й минуте курс доллара США составил 96,52 руб./$1 (+36,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,1 коп. - до 13,18 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов оказалась под влиянием разнонаправленных факторов. После первых минут торгов негативные начали преобладать, в том числе фундаментальные - нефтяные котировки снижаются, на глобальных рынках явное отсутствие "аппетита к риску".

Поддержку рублю оказывают заявления Минфина о восстановлении ряда мер валютного контроля для сокращения оттока капитала через дружественные страны. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по финрынкам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Соответственно, направлены эти меры (...) в первую очередь на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны. К сожалению, там в ситуации, когда отток через недружественные страны в недружественных валютах существенно затруднен, отток капитала через дружественные страны и причем в рублях - мы отчасти оказались заложниками собственной политики по продвижению использования рубля в международных расчетах - приводит к тому, что те, кто занимается не расчетами, а конкретно выводом капитала, пользуются вот этим льготным режимом работы с дружественными странами в рублях", - сказал замминистра.

Он напомнил, что в начале прошлого года уже вводились меры валютного контроля, которые после укрепления рубля поэтапно были ослаблены.

"В настоящий момент разработаны и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, поскольку меры еще обсуждаются, и пока не ясно, какие из них будут в итоге реализованы, и которые позволили бы на временной основе - понятно, что долгосрочно курс рубля зависит от макроэкономических факторов, о которых говорил Алексей Борисович (Заботкин, зампред ЦБ - ИФ) - ну а временные колебания валютный контроль в состоянии сдерживать", - сказал Моисеев.

В свою очередь Заботкин в очередной раз отметил, что Банк России против введения новых ограничений. "В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем. Считаем, что те ограничения, которые сохраняются, они сохраняются исключительно в логике симметричности действий в отношении тех ограничений, которые наложены на нас (другими странами - ИФ) в рамках санкций", - сказал он.

В списке негативных сигналов итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором базовая процентная ставка осталась на прежнем уровне (5,25-5,5% годовых), однако заявления представителей Федрезерва оказали доллару поддержку. Выступления не обошлись без сигналов о возможном ужесточении кредитно-денежной политики в случае необходимости.

"Учитывая то, как далеко мы зашли в ужесточении денежно-кредитной политики, мы в том положении, когда можем действовать осторожно, оценивая поступающие данные, а также возникающие риски (...) Поэтому мы решили оставить ставку на прежнем уровне и дождаться дальнейших статданных, чтобы понять, есть ли необходимость в еще одном ее повышении ", - отметил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания.

Тот факт, что ФРС не стала менять ставку на прошедшем заседании, по словам Пауэлла, не означает, что ЦБ достиг того состояния денежно-кредитной политики, которого он добивается. По словам Пауэлла, Федрезерву необходимы убедительные сигналы того, что инфляция в США взята под контроль.

Отвечая на вопрос о состоянии американской экономики, он сказал, что считает возможным ее "мягкую посадку", но это не является его базовым сценарием. На вопрос о возможности снижения ставки американским ЦБ, Пауэлл ответил, что в 2024 году "в какой-то момент придет время опустить ставку, но я не говорю, когда именно".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $92,88 за баррель, что на 0,69% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $89,00 за баррель, что на 0,74% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина снизились на 831 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг демонстрируют негативный настрой: китайский CSI 300 понизился на 0,61%, японский Nikkei 225 теряет 1,20%, гонконгский Hang Seng ослабел на 1,48%, южнокорейский Kospi опустился на 1,52%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,26%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 1,11%.

Американские фондовые индексы снизились в среду на итогах заседания ФРС, которая сохранила базовую процентную ставку неизменной, но дала понять, что может поднять ее еще раз в этом году. Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.

Тон заявления ФРС по итогам заседания был более "ястребиным", чем ожидалось, считает аналитик Goldman Sachs Asset Management Александра Уилсон-Элизондо.

"Поскольку предпринятое ранее ужесточение политики еще не оказало своего влияния в полной мере, ФРС может занять выжидательную позицию, отсюда и пауза", - приводит ее слова Market Watch.

Однако основной риск для Федрезерва заключается в том, что инвесторы могут усомниться в его приверженности борьбе с инфляцией, поэтому ФРС дает "ястребиные" сигналы, говорит эксперт.