Лизинговые компании призвали проверять сделки по программам с бюджетным финансированием

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к операциям, связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование.

Как сообщил сайт ведомства, по результатам отчета о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма в 2022-2023 годах уровень риска использования сектора в схемах отмывания денежных средств определен как умеренный.

Вместе с тем отмечается, что лизинговая деятельность может использоваться на определенных этапах легализации преступных доходов, в том числе получаемых от хищения бюджетных денежных средств (так называемом "инвестировании преступного дохода").

Например, в подобных схемах легализуемые денежные средства, уже прошедшие через определенные этапы отмывания, например, перечисления через цепочку "технических" организаций по фиктивным договорам, используются для приобретения предмета роскоши (например, дорогостоящих автомобилей) в лизинг, с последующей передачей лицам, причастным к совершению преступления.

Поэтому лизинговым компаниям рекомендовано обращать повышенное внимание на лизинговые сделки, предметом которых выступают автомобили премиум-класса или иные предметы роскоши, заключаемые с организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП), для масштаба и вида экономической деятельности которых не характерно приобретение соответствующего имущества.

Также рекомендовано принимать во внимание дополнительные признаки, которые могут свидетельствовать о наличии таких рисков - получение лизинговых платежей от организации или ИП, обладающих признаками фиктивности, в том числе не являющихся лизингополучателем, а также осуществление выкупного платежа предмета лизинга третьим лицом или поручение лизингополучателя передать предмет лизинга третьему лицу по истечении срока действия договора лизинга.

При выявлении таких признаков в деятельности своего клиента лизинговым компаниям рекомендуется применять дополнительные меры по надлежащей проверке клиента, оценке его деловых связей с третьими лицами в рамках лизинговой сделки и при получении подтверждения, что осуществление сделки клиента может быть направлено на отмывание преступных доходов, рассматривать вопрос о применении мер, направленных на снижение рисков, в том числе представлении в Росфинмониторинг формализованного электронного сообщения о подозрительной операции.

Кроме того, при осуществлении лизинговой деятельности рекомендуется обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о рисках нецелевого использования бюджетных средств, когда получатель бюджетных средств при заключении договора лизинга для реализации государственной программы выбирает поставщика, у которого стоимость предмета лизинга существенно (более чем на 30%) превышает рыночную стоимость, или предмет лизинга по договору не связан с целями соответствующей государственной программы.

При выявлении вышеуказанных признаков в деятельности своего клиента лизинговым компаниям также рекомендуется применять дополнительные меры по надлежащей проверке клиента.