В ВМА имени Кирова состоялся выпуск военнослужащих - участников СВО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие, имеющие ограничения из-за ранений, полученных в ходе СВО, и прошедшие курс дополнительного профобразования в Военно-медицинской академии имени Кирова, получили жилищные сертификаты и свидетельства о дополнительном образовании, сообщили в Минобороны.

Для всех, кто решил продолжить военную службу в выбранных регионах страны после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки, органами жилищного обеспечения подобраны и подготовлены места проживания, отметили в ведомстве.

Отличившимся военнослужащим вручены государственные награды, в числе которых - Ордена Мужества и медали "За отвагу".