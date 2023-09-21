Россельхозцентр ожидает активизации саранчи в ряде регионов РФ в 2024 году

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Рост численности саранчовых вредителей ожидается в ряде регионов РФ в 2024 году, прогнозируют в Россельхозцентре.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, нарастание численности и массовое размножение итальянского пруса прогнозируется в Адыгее, Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чеченской республике, Башкирии, а также Алтайском крае, Воронежской, Астраханской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской и Новосибирской областях.

Азиатская перелетная саранча в 2024 году, по прогнозу, будет находиться в фазе нарастания численности и массового размножения в Адыгее, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чеченской республике, Алтайском и Краснодарском краях, Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областях.

Кроме того, ожидается массовое размножение и рост численности мароккской саранчи в Адыгее и Дагестане.

Согласно прогнозу, роста численности нестадных видов саранчовых следует ожидать в некоторых субъектах Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

"Прогнозируемые объемы обработок по саранчовым на 2024 год будут подготовлены после окончания учета зимующих вредителей", - сказали в ведомстве.

В этом году специалисты Россельхозцентра в ходе мониторинга саранчовых вредителей обследовали около 11 млн га, из которых 2,7 млн га были заселены саранчой. Заселение выше экономического порога вредности (ЭПВ) было обнаружено на 194,2 тыс. га. Обработки были проведены на площади 247,48 тыс. га.

Комментируя сообщение о том, что в 2024 году распространение стадных саранчовых в Казахстане прогнозируется на площади, которая в полтора раза больше, чем в 2023 году, в пресс-службе заявили, что между Россельхозцентром и казахстанским ГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" действует соглашение о сотрудничестве по обеспечению благоприятной обстановки в приграничных территориях РФ и Казахстана.

В 2023 году совместные обследования на приграничных территориях были проведены на 155,41 тыс. га.

"По итогам 2023 года в приграничных с Казахстаном областях обратить внимание стоит на Оренбургскую область, где заселенная саранчовыми вредителями площадь составила 233,9 тыс. га, Новосибирскую область - 215 тыс. га, Астраханскую область - 167,01 тыс. га, Челябинскую область - 163,65 тыс. га и Курганскую область - 58,98 тыс. га", - сообщили в Россельхозцентре.