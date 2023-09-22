Морское сообщение остановлено в Севастополе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта остановили в пятницу в Севастополе, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Причина остановки не указана. Отмечается, что на конечных остановочных пунктах организован наземный подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Город разделяет Севастопольская бухта на южную и северную части, между которыми курсируют паромы и катера.

Ранее в пятницу сообщалось о закрытии Крымского моста для проезда автотранспорта.