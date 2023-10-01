Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах, обломки которых упали в Крыму

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что около 13:00 по московскому времени перехвачены две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", обломки упали в Крыму.

"Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе. Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ракета сбита над Джанкоем, осколками повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет.