Российские военные уничтожили еще два дрона ВСУ в Смоленской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что около 10:00 по Москве в воскресенье в Смоленской области нейтрализовали еще два украинских беспилотника самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской области", - говорится в его сообщении.

Со своей стороны губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о пяти сбитых над регионом БПЛА за день.

"На данный момент ВСУ пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА. В общей сложности силами ПВО и РЭБ министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало о трех украинских дронах, сбитых около 09:00 по Москве в Смоленской области. По словам российских военных, еще один дрон ВСУ уничтожила ПВО около 08:00 по московскому времени в Краснодарском крае.