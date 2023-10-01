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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" становится обязательной
Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минцифры для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных вводит дополнительное подтверждение для входа на портал "Госуслуги"; с 1 октября оно стало обязательным для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись, говорится в сообщении министерства.

"Проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет правительство. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например, телефона и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа", - рассказали в ведомстве.

По данным Минцифры, дополнительное подтверждение для входа на портал "Госуслуги" подключил уже каждый третий его пользователь - всего более 35 млн чел.

Для дополнительной защиты предусмотрены три варианта: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.

Чтобы установить второй фактор защиты необходимо войти в свой профиль в личном кабинете портала "Госуслуги", в разделе "Безопасность" выбрать "Вход с подтверждением", после чего указать один из трех вариантов дополнительного подтверждения, сообщили в министерстве.

Изменить телефон для СМС-подтверждения можно в разделе "Безопасность" при выборе второго фактора. СМС-код для смены номера придет в том числе на старый телефон. "Если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнера или ближайшем МФЦ", - сказали в Минцифры.

Госуслуги Минцифры
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