NASA опубликовало фото возможного места крушения российской станции "Луна-25"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало на своём сайте изображение возможного места столкновения российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" с естественным спутником Земли.

Новый кратер на лунной поверхности, который, по мнению специалистов управления, является местом крушения российской миссии "Луна-25", был запечатлён зондом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), находящимся на окололунной орбите. Кратер около 10 метров в диаметре появился на внутреннем краю кратера Pontecoulant G, расположенном в 400 км от предполагавшегося места посадки станции.

"Ранее LRO сделал снимок этой области в июне 2022, поэтому специалисты предполагают, что кратер образовался после этой даты. Так как новообразованный кратер находится близко к предполагаемому месту крушения "Луны-25", специалисты LRO пришли к выводу, что он, вероятно, образовался в результате (столкновения в ходе проведения) миссии, а не от удара естественного тела", - отмечается в сообщении.

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли должна была состояться 21 августа. Однако 20 августа в "Роскосмосе" сообщили, что межпланетная автоматическая станция "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью. По данным госкорпорации, связь со станцией прервалась 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной орбиты. По данным специалистов Института прикладной математики имени Келдыша РАН, аппарат столкнулся с Луной 19 августа в 42-километровом кратере Pontecoulant G.

Как заявил 21 августа гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сообщил он.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.