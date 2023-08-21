Ученые определили место крушения станции "Луна-25"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Института прикладной математики имени Келдыша РАН определили методом математического моделирования место возможного крушения межпланетной автоматической станции "Луна-25".

"Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной: 14:58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G, расположенный в южном полушарии", - говорится в сообщении в телеграм-канале Института.

20 августа в "Роскосмосе" сообщили, что межпланетная автоматическая станция "Луна-25" разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.

По данным госкорпорации, связь со станцией прервалась 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной орбиты.

В понедельник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сообщил он.

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Борисов сообщал, что мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли должна была состояться 21 августа.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.