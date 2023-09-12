Путин заявил, что Россия продолжит лунную программу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Россия не собирается завершать лунную программу после аварии аппарата "Луна-25", сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во вторник.

"Жаль, конечно, что там прилунение не состоялось. Но это не значит, что мы программу эту завершили. Будем работать дальше", - сказал Путин.

По словам президента, прилуняться на площадку, где этого никто еще не делал, сложная работа, будет проведен ее анализ.

"А что, разве в других странах не было никаких ЧП подобного рода, даже с тяжелыми последствиями? Это всегда связано с неизвестностью. Поэтому ничего здесь такого необычного нет. Хотя хотелось бы, чтобы все на этот раз удалось", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что работа будет не только продолжена, но и усилена по отдельным направлениям.

"Что касается частного бизнеса Илона Маска - он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать, это и признают во всем мире. Это активный, талантливый бизнесмен, у него многое получается, в том числе и при поддержке государства", - заметил президент.

"Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу, и в "Роскосмосе" принято уже решение, поддержанное правительством, что мы будем привлекать, мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности. И весьма успешно", - подчеркнул Путин.

"Луна-25"

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли должна была состояться 21 августа. Однако 20 августа в "Роскосмосе" сообщили, что межпланетная автоматическая станция разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.

По данным госкорпорации, связь со станцией прервалась 19 августа после выдачи импульса для формирования предпосадочной орбиты. По информации специалистов Института прикладной математики имени Келдыша РАН, аппарат столкнулся с Луной 19 августа в 42-километровом кратере Pontecoulant G.

Как заявил 21 августа гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сообщил он.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в "НПО Лавочкина", по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.