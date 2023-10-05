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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Президент РФ заявил о потере Киевом свыше 90 тыс. человек с начала июня

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - С начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тысяч человек, Россия достигнет всех поставленных перед специальной военной операцией целей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только с четвертого июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек - это санитарные безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом глава государства выразил уверенность, что Россия достигнет поставленных перед специальной военной операцией целей.

"У нас есть свое понимание, что и как двигается. Мы понимаем, где и что нам нужно сделать, где и что нам нужно добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей, и уверен, мы их добьемся", - заявил Путин.

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Владимир Путин
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