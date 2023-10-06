Российские военные в среду уничтожили 13 диверсантов при попытке высадки в Крыму

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Потери украинских сил при попытке высадиться на побережье Крыма 4 октября составили 13 человек, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"4 октября морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

В среду, 4 октября, Минобороны РФ сообщало, что в северо-западной части акватории Черного моря с помощью самолетов ВКС России успешно удалось пресечь проникновения десантной группы ВСУ в Крым.

"В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", - говорилось в сообщении.