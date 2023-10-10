Рябков допустил возможность контактов с США по ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Контакты с США в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке возможны, если будет проявлен соответствующий интерес, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По состоянию на сегодняшнее утро нет (контактов с США не было - ИФ). Но они возможны, если в этом будет заинтересованность с обеих сторон", - сказал он журналистам в Государственной думе.

Рябков отметил, что МИД РФ "в режиме онлайн" работает над прояснением судеб россиян, которые могли пострадать в ходе палестино-израильского конфликта.

"Есть ситуационно-кризисный центр в МИД, мы в контакте со всеми службами в наших представительствах в регионе, данные обобщаются, и мы будем сейчас решать вопрос об эвакуации, о вывозе граждан", - сказал Рябков.

Отвечая на вопрос о том, сколько россиян к настоящему моменту обратились за помощью в диппредставительства, замминистра сказал, что речь идет о десятках, "точная цифра меняется постоянно".