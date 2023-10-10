Дума одобрила в I чтении использование маткапитала для реконструкции домов "на две семьи"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает использовать средства материнского капитала для реконструкции любого отдельного жилья, сообщили в Минтруде РФ во вторник.

"Улучшение жилищных условий - наиболее популярное направление для использования материнского капитала. (...) После принятия закона семьи смогут увеличить жилую площадь в домах, рассчитанных на две семьи. Закон направлен, прежде всего, на семьи, живущие в поселках, небольших городах или в пригородах, где распространен такой тип застройки", - подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

Там пояснили, что сейчас есть возможность направлять средства сертификата только на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома - то есть, дома, который полностью находится в собственности одной семьи.

В Минтруде добавили, если семья владеет частью жилого дома и эта часть представляет собой отдельное жилье, то она также сможет воспользоваться средствами материнского капитала для сооружения жилой пристройки к нему или реконструкции жилья.

С начала года благодаря материнскому капиталу улучшить жилищные условия смогли почти 470 тыс. семей. Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет - второе по популярности направление использования семьями средств маткапитала. Такие выплаты уже получили более 318 тыс. семей. Третье по популярности направление использования семьями средств маткапитала - образование. В 2023 году на эти цели средства материнского капитала направили 205 тыс. родителей, отметили в ведомстве.