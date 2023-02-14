Минтруд предложил использовать маткапитал на реконструкцию домов "на две семьи"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты предлагает разрешить использовать средства материнского капитала для реконструкции любого отдельного жилья, даже если оно находится в доме, рассчитанном на несколько семей, сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве подготовили и выложили на федеральном портале нормативно-правовых актов законопроект об отмене ограничений, которые сейчас не позволяют направлять средства маткапитала на компенсацию расходов по реконструкции жилья в домах "на 2 семьи".

Сейчас маткапитал можно тратить только на строительство индивидуального жилого дома - то есть, дома, который полностью находится в собственности одной семьи, или компенсировать из маткапитала расходы на реконструкцию такого дома, напомнили в пресс-службе.

"Принятие законопроекта позволит семьям увеличить жилую площадь в домах, рассчитанных на две семьи. Это решение в первую очередь направлено на семьи, живущие в поселках, небольших городах или в пригородах, где распространен такой тип застройки", - отметил через пресс-службу министр труда Антон Котяков.

Таким образом, если семья владеет частью жилого дома и эта часть представляет собой отдельное жильё, то она сможет воспользоваться средствами материнского капитала для сооружения пристройки к нему или реконструкции жилья, пояснили в министерстве.

С 1 февраля размер маткапитала на второго и последующих детей составил 775,6 тысячи рублей. Размер выплаты на первого ребенка увеличился до 586,9 тысячи рублей.