Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Замглавы Минобороны РФ и посол Ливана обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры в Москве с послом Ливана в РФ Шауки Фаресом Бу Нассаром, обсуждена ситуация вокруг палестино-израильского конфликта, сообщили в Минобороны РФ.

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации, связанной с эскалацией палестино-израильского конфликта. Стороны признали, что данный конфликт может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что в ходе переговоров обсуждалось состояние и перспективы развития российско-ливанского военного и военно-технического сотрудничества.

"Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию по линии оборонных ведомств", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Количество погибших при обстреле ВСУ белгородского села Поповка выросло до двух

Дума одобрила в I чтении использование маткапитала для реконструкции домов "на две семьи"

Мосгорсуд признал законным продление до 30 ноября ареста журналиста Гершковича

Мосгорсуд признал законным продление до 30 ноября ареста журналиста Гершковича

Песков отверг обвинения в адрес РФ в планах развязать войну на Ближнем Востоке

Песков отверг обвинения в адрес РФ в планах развязать войну на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта

Двое россиян погибли в результате событий в Израиле

Двое россиян погибли в результате событий в Израиле
Убийство Владлена Татарского

СК РФ завершил следствие по делу о теракте против военкора Татарского

РФ и США не контактируют в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

В Новокузнецке из-за пожара эвакуируют горняков шахты "Ерунаковская"

Житель Приморья арестован по делу о шпионаже в пользу Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });