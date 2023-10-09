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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Польша создаст "эвакуационный мост" из Израиля

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о создании эвакуационного моста из Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

"Польская армия запустит эвакуационный мост для польских туристов из Израиля. Мы перевезем наших соотечественников на борту военных самолетов на Крит, откуда они благополучно вернутся в страну", - написал глава Минобороны Польши в понедельник в своем официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Накануне стало известно о направленных в Израиль двух военно-транспортных самолетах C-130 Hercules и одном Boeing 737 польского Минобороны.

Позже все они вернулись в Варшаву, эвакуировав 268 польских граждан. Boeing в настоящее время совершает очередной эвакуационный рейс.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили палестино-израильский конфликт, польская сторона выразила готовность вернуть литовцев из Израиля.

"По словам президента, если возникнет необходимость, Польша готова в ближайшее время поддержать возвращение наших граждан в Литву рейсами своих ВВС", - говорится в сообщении президентского ведомства.

Науседа выразил благодарность Дуде за "быструю реакцию и готовность помочь литовцам вернуться на родину из охваченного войной Израиля".

По данным МИД Литвы, на консульском учете посольства Литвы в Израиле состоит около 7 тыс. литовских граждан, проживающих в Израиле, и еще около 500 человек, находящихся в стране в качестве туристов.

По данным Национального центра управления кризисными ситуациями, в помощи государства для возвращения в Литву нуждается только одна группа из 41 паломника.

Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября после масштабного нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль.

Израиль Мариуш Блащак Польша
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