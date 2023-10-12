Кабмин РФ выделит еще 24,5 млрд руб. на медпомощь в рамках программы ОМС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно направит более 24,5 млрд руб. на специализированную и высокотехнологическую медпомощь гражданам в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), в результате общий объем средств на эти цели достигнет 190 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут выделены в текущем году, сказал Мишустин на заседании правительства РФ в четверг.

Он пояснил, что порядка 300 федеральных клиник предоставляют пациентам лечение бесплатно, по назначению врача и при очень серьезных заболеваниях. "В том числе, если они нуждаются в сложных плановых операциях, которые не проводятся в региональных больницах. Права на это есть у жителей всех российских субъектов", - уточнил Мишустин.

Премьер также подчеркнул, что увеличение финансирования позволит повысить доступность медицины.