Рябков сказал, что РФ остается самым надежным поставщиком энергоносителей в мире

Москва в любом случае найдет рынки сбыта, уверен замглавы МИД России

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия остается наиболее надежным поставщиком энергоносителей, продолжит искать новые рынки сбыта, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет более надежного поставщика энергоносителей во всех видах, чем РФ. В Вашингтоне это прекрасно знают", - сказал он журналистам в Москве.

Так Рябков, в частности, прокомментировал заявление помощника министра энергетики США Джеффри Пайатта, сказавшего, что Россия больше никогда не будет рассматриваться как надежный поставщик энергоносителей.

"То, чем они занимаются, - это отражение циничного эгоистичного курса на создание для себя конкурентных преимуществ за счет интересов других. Мы найдем рынки сбыта нашей продукции, а те, кто слушает подобного рода комментарии из Вашингтона, - и не просто слушает, но слушается того, что звучит, - они действуют себе в ущерб. И инфляционные процессы, перебои в поставках энергоносителей, соответственно, в энергоснабжении, ждут клиентов Вашингтона в полном объеме. Но им так, наверное, проще, им главное - выслужиться перед сюзереном, а интересы собственных граждан они могут перечеркнуть", - сказал замминистра.