Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта в субботу после остановки на 45 минут, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Сообщение о закрытии проезда было опубликовано в 11:23, сообщение о возобновлении движения поступило в 12:07.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.