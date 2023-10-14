Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта в субботу после остановки на 45 минут, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Сообщение о закрытии проезда было опубликовано в 11:23, сообщение о возобновлении движения поступило в 12:07.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Крым Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крымский мост полностью открыт для автодвижения после ремонта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено

Вылетевший из Владивостока самолет вернулся из-за неисправности двигателя

В Иркутской области частично восстановлено электроснабжение

Продажи туров на ноябрьские праздники по РФ и за рубеж выросли на 30-40%

Продажи туров на ноябрьские праздники по РФ и за рубеж выросли на 30-40%

Минобороны заявило о поражении двух беспилотников ВСУ над Черным морем

Еще двое адвокатов Навального отправлены в СИЗО

Минюст признал иноагентом правозащитницу Ольгу Романову

Минюст признал иноагентом правозащитницу Ольгу Романову

Что произошло за день: пятница, 13 октября

Суд в Москве арестовал одного из адвокатов Навального

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });