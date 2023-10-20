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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между российским правительством и правительством Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству между странами.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в г. Хельсинки 13 апреля 2012 г.", - говорится в распоряжении.

МИД России поручено уведомить Финляндию о принятом решении.

Михаил Мишустин Финляндия
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