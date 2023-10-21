Что случилось этой ночью: суббота, 21 октября

Расширение реестра иноагентов, прекращение действия соглашения о приграничном сотрудничестве Финляндии и РФ, снятие кандидатуры Джордана на пост спикера Палаты представителей США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст РФ внес в реестр иноагентов бывшего замминистра иностранных дел Кунадзе. В список также были включены политолог Михаил Савва и журналист Илья Косыгин.

- Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве. Документ был подписан в Хельсинки 13 апреля 2012 года. МИД России поручено уведомить Финляндию о принятом решении.

- Джордан выбыл из списка кандидатов в спикеры Палаты представителей Конгресса США. Политик проиграл в тайном голосовании среди членов Республиканской партии. У конгрессменов будет время до 29 октября для того, чтобы выдвинуть новую кандидатуру.

- США и ЕС договорились продолжить добиваться от РФ выплат компенсаций для Украины. В частности, они изучат, можно ли использовать для этого внереализационные доходы от замороженных суверенных активов России.

- ХАМАС сообщил об освобождении двух заложниц - гражданок США. Представители палестинского движения заявили, что мать и дочь были отпущены по гуманитарным соображениям.