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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бывший статс-секретарь - первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов скончался 22 октября на 77 году жизни после продолжительной болезни, сообщил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Он выразил соболезнования родным и близким покойного от Клуба военачальников.

Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Он окончил экстерном Омское высшее общевойсковое командное училище , Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. В марте 2001 года он был назначен статс-секретарём - первым заместителем министра обороны. В начале 2004 года эта должность была упразднена.

9 марта 2005 года он был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. Воинское звание генерал армии ему было присвоено указом президента от 27 декабря 2005 года.

До последнего времени Пузанов работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны.

Минобороны Игорь Пузанов
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