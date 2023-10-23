Володин призвал МВД избегать излишних проверок бизнеса

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что МВД следует ослабить давление на бизнес.

"Займитесь преступностью, поддерживайте общественную безопасность, а что касается бизнеса, дайте им спокойно работать, то, что говорит президент, выполняйте его поручения и контролируйте эти сферы", - сказал Володин в понедельник, обращаясь к представителям МВД на больших парламентских слушаниях по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Он отметил, что "проверки, которые раньше, допустим, той же Генеральной прокуратурой как-то стимулировались, сейчас прекратились и ушли больше в систему МВД".

По словам Володина, "важно, чтобы наши коллеги из МВД со своей стороны также начали работать эффективно, как Генеральная прокуратура, прокуроры субъектов, выполняя поручения президента".