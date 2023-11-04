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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

ПВО сработала в районе судостроительного завода в Крыму

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в субботу в районе судостроительного завода на востоке Крыма в Керчи, обломки сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту остановлено, в Севастополе объявлена воздушная тревога.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (Керчь) создано в ноябре 2016 года по одному юридическому адресу с "Заливом".

Как сообщалось, в феврале 2021 года ООО "Судостроительный завод "Залив" (Керчь) было реорганизовано в форме присоединения к судозаводу им. Бутомы.

"Залив" основан в 1938 году. Основной производственный актив предприятия - сухой док - один из крупнейших в Европе.

Крым ПВО Сергей Аксенов Керчь
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