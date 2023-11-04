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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Почти 600 автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Большие очереди на досмотр перед въездом на Крымский мост образовались в субботу вечером после длительной остановки движения, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"20:00. В очереди со стороны Тамани находится 198 транспортных средств, время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 384 транспортных средств, время ожидания более часа", - говорится в сообщении.

Крымский мост в субботу был закрыт для движения более чем на два часа.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сработала в субботу в районе судостроительного завода на востоке Крыма в Керчи, обломки сбитых ракет упали на территорию сухого дока.

Крым Крымский мост Сергей Аксенов Керчь
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