МИД РФ счел, что слова израильского министра о ядерном оружии вызывают вопросы

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элиягу о возможности применения ядерного оружия в секторе Газа выводят эскалацию ситуации в регионе на новый уровень, кроме того, эти слова чиновника вызывают вопросы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Происходят заявления со стороны Тель-Авива, которые выносят эту эскалацию на совершенно иной уровень", - сказала Захарова в эфире telegram-канала "Соловьев Live".

По ее словам, на эти слова должны обратить внимание международные организации, в первую очередь, МАГАТЭ, так как они могут рассматриваться как официальное заявление о наличии у Израиля ядерного оружия.

"Официальный член правительства Израиля делает заявления о наличии некоего плана нанесения ядерного удара. Какими силами? Имел ли он в виду имеющиеся ресурсы внутри его страны или использование американских, это никто нам не пояснил, и вообще никто не пояснил. Все эти вопросы требуют ответа", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"А что касается заявлений, которые делают израильские представители в отношении России - это недопустимо, и об этом информирован израильский посол в Москве", - сказала Захарова.

Министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элиягу ранее назвал применение ядерного оружия "одной из возможностей" развития палестино-израильского конфликта. В настоящее время он отстранен от участия в заседаниях правительства страны.