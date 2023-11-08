Минцифры может до 1 марта определиться с моделью распределения частот для развертывания 5G

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ до 1 марта 2024 года необходимо определиться с моделью высвобождения частот для развития 5G в стране, сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам.

Такое поручение было дано премьер-министром Михаилом Мишустиным, отметил глава Минцифры.

"Я думаю, что это будет, наверное, где-то до 1 марта", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках выработки решения.

Речь идет о диапазоне 700 МГц - частотах, которые ранее использовались для аналогового ТВ. После перехода эфирного ТВ с аналога на "цифру" вещатели до сих пор не отдали эти частоты.

По его словам, в настоящий момент рассматривается два основных варианта работы. Так, один из них - это вопрос проведения аукциона со справедливой компенсацией вещателям за отказ от частот.

Также в министерстве изучают модель передачи частот госкомпаниям, которые обеспечат их совместное использование телеком-операторами.

В августе Шадаев сообщал, что проект стратегии развития телеком-отрасли РФ до 2035 года предусматривает запрет на использование "золотого диапазона" радиочастот (3,4-3,8 ГГц) для 5G, сети пятого поколения будут развиваться на других частотах. Для 5G остаются другие диапазоны, например, 4400-4990 МГц и 700 МГц.