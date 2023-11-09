Что произошло за день: четверг, 9 ноября

Совмещенная "Прямая линия" с Путиным, Европарламент о конфискации машин россиян и отзыв Haval

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Прямая линия" с Путиным и его пресс-конференция пройдут в совмещенном формате. В Кремле уточнили, что мероприятие состоится до конца года.

- Для обмена замороженными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов, считают в Банке России. Там рассчитывают, что механизм заработает на практике, хотя не все зависит лишь от РФ.

- Европарламент выступил против изъятия у россиян в ЕС личных вещей и автомобилей. Как говорится в резолюции, такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций.

- Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР. Продлевается с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года начало действия закона, который предусматривает полную компенсацию таких вкладов.

- Около 410 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с начала года, сообщил Дмитрий Медведев.

- Китайская Great Wall отзывает в РФ 55 тысяч автомобилей Haval. Из-за отсутствия модуля вызова экстренных служб, подключаемого к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", отзыву подлежат модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенные с июля 2022 года по июнь 2023 года.

- НОК Великобритании поддержал допуск россиян к Олимпиаде. Там выступили за участие нейтральных спортсменов и против того, чтобы спортсменов наказывали за конфликты, происходящие по всему миру.